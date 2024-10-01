В Киевской области отбивают атаку "Шахедов"

О боевой работе по отражению атаки дронов-камикадзе в Киевской области стало известно в 01.51.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в КОВА.

Отметим, перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали о возможности работы ПВО в Киевской области из-за угрозы "Шахедов".

Также в КОВА призвали жителей Киевской области находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги, и напомнили о важности соблюдать информ-тишину.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении администрации.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 30 сентября российские захватчики запустили в сторону Украины дроны-камикадзе, и "Шахеды" заходили в воздушное пространство с северного направления.

Из-за угрозы атак беспилотников в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.