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В Киевской области отбивают атаку "Шахедов"

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области этой ночью, 1 октября, была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе были зафиксированы ударные беспилотники противника типа "Шахед".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

О боевой работе по отражению атаки дронов-камикадзе в Киевской области стало известно в 01.51.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в КОВА.

Отметим, перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали о возможности работы ПВО в Киевской области из-за угрозы "Шахедов".

Также в КОВА призвали жителей Киевской области находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги, и напомнили о важности соблюдать информ-тишину.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении администрации.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 30 сентября российские захватчики запустили в сторону Украины дроны-камикадзе, и "Шахеды" заходили в воздушное пространство с северного направления.

Из-за угрозы атак беспилотников в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.

Также напомним, из-за "Шахедной" атаки минувшей ночью в Киевской области были обнаружены обломки сбитых целей в шести районах региона.

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Киевская областьПВОАтака дронов