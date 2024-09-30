У Київській області відбивають атаку дронів-камікадзе

Про бойову роботу захисників неба у Київській області стало відомо близько 02.04.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві КОВА у Telegram.

Також в адміністрації закликали мешканців Київської області дотримуватися інформ-тиші та перебувати у безпечних місцях.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в КОВА.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 29 вересня російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової атаки - у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Після години ночі сирена щодо загрози ворожих атак з повітря залунала також у Києві через наближення дронів-камікадзе противника.