У Київській області вибухнув газ у багатоповерхівці, постраждала жінка

У селі Коцюбинське Київської області в одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув газ. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки слідчі розпочали досудове розслідування.

У квартирі пошкоджено вікно на балконі, міжкімнатні стіни та вхідні двері.

У момент трагедії в сусідній кімнаті спала 14-річна донька потерпілої. Вона не постраждала.

Як з'ясували правоохоронці, 45-річна жінка хотіла підігріти їжу. Коли вона запалила газову плиту, стався вибух. Жінка отримала травму голови, опіки обличчя, рук та ніг.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що від вибуху газового балона у приватному будинку в Броварах постраждали двоє осіб.

Також раніше ми писали, що у Запоріжжі стався вибух газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту поранення отримала літня жінка.

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