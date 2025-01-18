У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО

Пізно ввечері, 18 січня, росіяни вкотре намагаються атакувати Київську область дронами. Сили ППО збивають ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:36.
Українців закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Станом на 23:45 сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, частково Черкаській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, що кілька годин тому тривогу оголосили в Києві та низці областей. Її причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з Курської області по тих регіонах, де пролунав сигнал.
Крім цього, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що на Миргород і Кривий Ріг летіли швидкісні цілі.
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