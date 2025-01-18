У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО

Нагадаємо, що кілька годин тому тривогу оголосили в Києві та низці областей. Її причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з Курської області по тих регіонах, де пролунав сигнал.

Крім цього, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що на Миргород і Кривий Ріг летіли швидкісні цілі.

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