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У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО

Фото: українців закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 18 січня, росіяни вкотре намагаються атакувати Київську область дронами. Сили ППО збивають ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:36.

Українців закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

 

Де оголосили тривогу

Станом на 23:45 сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, частково Черкаській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, що кілька годин тому тривогу оголосили в Києві та низці областей. Її причиною стала загроза застосування балістичного озброєння з Курської області по тих регіонах, де пролунав сигнал.

Крім цього, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що на Миргород і Кривий Ріг летіли швидкісні цілі.

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