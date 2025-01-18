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В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО

Фото: украинцев призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 18 января, россияне в очередной раз пытаются атаковать Киевскую область дронами. Силы ПВО сбивают вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 23:36.

Украинцев призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:45 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, частично Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, что пару часов назад тревогу объявили в Киеве и ряде областей. Ее причиной стала угроза применения баллистического вооружения из Курской области по тем регионам, где прозвучал сигнал.

Помимо этого в Воздушных силах ВСУ информировали, что на Миргород и Кривой Рог летели скоростные цели.

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