В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 23:36.

Украинцев призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:45 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, частично Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.