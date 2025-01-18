У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики
Ввечері, 18 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 21:41.
Крім того, військові в цей момент попереджали, що на Миргород та Кривий Ріг летіли швидкісні цілі.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Донецької областей.
Нагадаємо, що близько 4 годин тому, ворог атакував балістикою Харків та область. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, удари були зафіксовані в Харківському та Чугуївському районах.
Ще трохи згодом він уточнив, що внаслідок удару РФ у Височанській громаді Харківського району. Там виникла пожежа у двоповерховому будинку.
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