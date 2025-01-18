У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Ввечері, 18 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 21:41. Крім того, військові в цей момент попереджали, що на Миргород та Кривий Ріг летіли швидкісні цілі. Де оголосили тривогу Станом на 21:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Донецької областей.