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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Субота 18 січня 2025 21:50
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: ворог запустив ракети (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 18 січня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 21:41.

Крім того, військові в цей момент попереджали, що на Миргород та Кривий Ріг летіли швидкісні цілі.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Донецької областей.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Нагадаємо, що близько 4 годин тому, ворог атакував балістикою Харків та область. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, удари були зафіксовані в Харківському та Чугуївському районах.

Ще трохи згодом він уточнив, що внаслідок удару РФ у Височанській громаді Харківського району. Там виникла пожежа у двоповерховому будинку.

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