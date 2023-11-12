UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області тисячі сімей залишилися без світла через негоду

Фото: у Київській області відключення світла через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода у Київській області 12 листопада призвели до відключень світла. Без електроенергії залишилися тисячі сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Сьогодні в Київській області продовжує йти дощ з поривами вітру до 20 м/с. Енергетики зафіксували відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах.

"Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують, що негода триватиме до кінця доби. Енергетики заявили, що готові до ліквідації можливих наслідків. Жителів Київської області просять бути обачними.

Штормове попередження

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.

За прогнозами синоптиків, сьогодні більшість областей накриє дощ. Очікуються шкали до 15-20 м/с. 

Карпати сьогодні зранку замітає снігом. Рятувальники попереджають про обмежену видимість, а туристів закликають не йти в гори через негоду. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївська областьНегода в Українівідключеня світла