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В Киевской области тысячи семей остались без света из-за непогоды

Фото: в Киевской области отключения света из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода в Киевской области 12 ноября привела к отключениям света. Без электроэнергии остались тысячи семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети.

Сегодня в Киевской области продолжается дождь с порывами ветра до 20 м/с. Энергетики зафиксировали отключение 8 линий 10 кВ в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах.

"Там без света около 8 тысяч домов. Энергетики работают в усиленном составе, чтобы как можно скорее вернуть свет", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что непогода продлится до конца суток. Энергетики заявили, что готовы к ликвидации возможных последствий. Жителей Киевской области просят быть осмотрительными.

Штормовое предупреждение

Напомним, синоптики предупреждали, что в выходные, 11 и 12 ноября, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.

По прогнозам синоптиков, сегодня большинство областей накроет дождь. Ожидаются шкалы до 15-20 м/с.

Карпаты сегодня утром заметает снегом. Спасатели предупреждают об ограниченной видимости, а туристов призывают не идти в горы из-за непогоды.

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ДТЭККиевская областьНепогода в Украиневідключеня світла