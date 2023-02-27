UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Київській області стався вибух газу в будинку: є поранений

Фото: в Київській області стався вибух газу в будинку, є поранений (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 26 лютого, в будинку в селі Здвижівка Бучанського району Київської області стався вибух газу. Одну людину поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.

Так, о 08:31 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення, що стався вибух природного газу без подальшого горіння в с. Здвижівка, Студентський провулок.

"По прибуттю встановлено, що в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух природного газу без подальшого горіння", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху травмована одна особа, яку з опіками госпіталізовано до лікарні.

Як повідомлялось, 3 вересня, в домі у с. Іванівка Білоцерківського району стався вибух через який зруйнувалися дві стіни помешкання. Травми отримали троє людей, у тому числі 7-місячна дитина.

Нагадаємо, у Чернівцях стався вибух у житловому будинку в понеділок, 12 грудня. В результаті НП постраждали 2 дорослих і дві дитини, одна з яких згодом померла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьвибухиВибух