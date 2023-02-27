В Київській області стався вибух газу в будинку: є поранений

Так, о 08:31 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення, що стався вибух природного газу без подальшого горіння в с. Здвижівка, Студентський провулок.

"По прибуттю встановлено, що в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух природного газу без подальшого горіння", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху травмована одна особа, яку з опіками госпіталізовано до лікарні.

Як повідомлялось, 3 вересня, в домі у с. Іванівка Білоцерківського району стався вибух через який зруйнувалися дві стіни помешкання. Травми отримали троє людей, у тому числі 7-місячна дитина.

Нагадаємо, у Чернівцях стався вибух у житловому будинку в понеділок, 12 грудня. В результаті НП постраждали 2 дорослих і дві дитини, одна з яких згодом померла.