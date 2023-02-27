В Киевской области произошел взрыв газа в доме: есть раненый

В воскресенье, 26 февраля, в доме в селе Здвижевка Бучанского района Киевской области произошел взрыв газа. Один человек ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области.
Так, в 08:31 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение, что произошел взрыв природного газа без дальнейшего горения в с. Здвижевка, Студенческий переулок.
"По прибытию установлено, что в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв природного газа без дальнейшего горения", – рассказали спасатели.
По данным ГСЧС, в результате взрыва травмирован один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу.
Как сообщалось, 3 сентября, в доме с. Ивановка Белоцерковского района произошел взрыв из-за которого разрушились две стены дома. Травмы получили три человека, в том числе 7-месячный ребенок.
Напомним, в Черновцах произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП пострадали 2 взрослых и два ребенка, один из которых впоследствии умер.
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