В Київській області стався вибух газу в будинку: є поранений
У неділю, 26 лютого, в будинку в селі Здвижівка Бучанського району Київської області стався вибух газу. Одну людину поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.
Так, о 08:31 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення, що стався вибух природного газу без подальшого горіння в с. Здвижівка, Студентський провулок.
"По прибуттю встановлено, що в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух природного газу без подальшого горіння", - розповіли рятувальники.
За даними ДСНС, внаслідок вибуху травмована одна особа, яку з опіками госпіталізовано до лікарні.
Як повідомлялось, 3 вересня, в домі у с. Іванівка Білоцерківського району стався вибух через який зруйнувалися дві стіни помешкання. Травми отримали троє людей, у тому числі 7-місячна дитина.
Нагадаємо, у Чернівцях стався вибух у житловому будинку в понеділок, 12 грудня. В результаті НП постраждали 2 дорослих і дві дитини, одна з яких згодом померла.
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