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В Київській області стався вибух газу в будинку: є поранений

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 11:58
В Київській області стався вибух газу в будинку: є поранений Фото: в Київській області стався вибух газу в будинку, є поранений (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 26 лютого, в будинку в селі Здвижівка Бучанського району Київської області стався вибух газу. Одну людину поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.

Так, о 08:31 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення, що стався вибух природного газу без подальшого горіння в с. Здвижівка, Студентський провулок.

"По прибуттю встановлено, що в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух природного газу без подальшого горіння", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок вибуху травмована одна особа, яку з опіками госпіталізовано до лікарні.

Як повідомлялось, 3 вересня, в домі у с. Іванівка Білоцерківського району стався вибух через який зруйнувалися дві стіни помешкання. Травми отримали троє людей, у тому числі 7-місячна дитина.

Нагадаємо, у Чернівцях стався вибух у житловому будинку в понеділок, 12 грудня. В результаті НП постраждали 2 дорослих і дві дитини, одна з яких згодом померла.

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