У Київській області сталася сутичка на блокпості за участі ТЦК: поліції розповіла деталі

У Київській області трапилася сутичка за участі ТЦК. Інцидент стався на блокпості під час перевірки військово-облікових документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
У мережі сьогодні опублікували кадри, на яких чоловік у військовій формі розбив лобове скло в авто. Місцеві Telegram-канали писали, що нібито водія намагалися затримати.
При цьому у соцмережах зазначали, інцидент відбувався на очах у поліції. Припускалося, що водій, ймовірно, хотів втекти з місця, щоб йому не вручили повістку.
У поліції заявили, що на блокпості у Київській області водій відмовився надавати документи під час перевірки військово-облікових даних.
"Продовживши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік. Потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу", - заявили у поліції.
Крім того, поліція повідомила, що розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських.
РБК-Україна повідомляло, що у Вінницькій області під час словесної суперечки військовий ТЦК побив чоловіка. Останній перебуває під наглядом лікарів. Військовому вручили підозру.
Інший інцидент стався нещодавно у Вишгороді Київської області. У соцмережах показали кадри, як група людей в військовій формі намагається відкрити припарковане на узбіччі авто. Один з чоловіків нібито задував в автомобіль перцевий спрей. Пізніше в ТЦК розповіли свою версію події, а поліція розпочала службове розслідування.
Також в Одесі днями чоловік "протягнув" військового ТЦК на дверях авто, військовослужбовець отримав струс мозку.
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