В Киевской области произошла стычка на блокпосту с участием ТЦК: полиции рассказала детали

В Киевской области произошла стычка с участием ТЦК. Инцидент произошел на блокпосту во время проверки военно-учетных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
В сети сегодня опубликовали кадры, на которых мужчина в военной форме разбил лобовое стекло в авто. Местные Telegram-каналы писали, что якобы водителя пытались задержать.
При этом в соцсетях отмечали, инцидент происходил на глазах у полиции. Предполагалось, что водитель, вероятно, хотел сбежать с места, чтобы ему не вручили повестку.
В полиции заявили, что на блокпосту в Киевской области водитель отказался предоставлять документы во время проверки военно-учетных данных.
"Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь", - заявили в полиции.
Кроме того, полиция сообщила, что начала проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.
РБК-Украина сообщало, что в Винницкой области во время словесной перепалки военный ТЦК избил мужчину. Последний находится под наблюдением врачей. Военному вручили подозрение.
Другой инцидент произошел недавно в Вышгороде Киевской области. В соцсетях показали кадры, как группа людей в военной форме пытается открыть припаркованное на обочине авто. Один из мужчин якобы задувал в автомобиль перцовый спрей. Позже в ТЦК рассказали свою версию произошедшего, а полиция начала служебное расследование.
Также в Одессе на днях мужчина "протащил" военного ТЦК на дверях авто, военнослужащий получил сотрясение мозга.
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