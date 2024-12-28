В Киевской области произошла стычка на блокпосту с участием ТЦК: полиции рассказала детали

В сети сегодня опубликовали кадры, на которых мужчина в военной форме разбил лобовое стекло в авто. Местные Telegram-каналы писали, что якобы водителя пытались задержать.

При этом в соцсетях отмечали, инцидент происходил на глазах у полиции. Предполагалось, что водитель, вероятно, хотел сбежать с места, чтобы ему не вручили повестку.

В полиции заявили, что на блокпосту в Киевской области водитель отказался предоставлять документы во время проверки военно-учетных данных.

"Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь", - заявили в полиции.

Кроме того, полиция сообщила, что начала проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.