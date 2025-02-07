У Київській області сталася пожежа через нічну атаку: фото наслідків

Як зазначає місцева влада, повітряна тривога у Київській області оголошувалася декілька разів та тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

У поліції повідомили, що окупанти завдали ударів по території Київської області ворожими безпілотниками. Відомо, що в Броварському районі пошкоджено господарське та гаражне приміщення. В гаражі сталася пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

Фото: Київську область атакували дрони (t.me/kyivregionpolice)

За попередніми даними, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.