UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

У Київській області сталася пожежа через нічну атаку: фото наслідків

Фото: у Київській області є пошкодження через атаку дронів (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни атакували дронами Київську область в ніч на 7 лютого. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області та Київську ОВА.

Як зазначає місцева влада, повітряна тривога у Київській області оголошувалася декілька разів та тривала майже всю ніч. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

У поліції повідомили, що окупанти завдали ударів по території Київської області ворожими безпілотниками. Відомо, що в Броварському районі пошкоджено господарське та гаражне приміщення. В гаражі сталася пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

 

Фото: Київську область атакували дрони (t.me/kyivregionpolice)

За попередніми даними, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Нічна атака дронів

В ніч на 7 лютого російські війська вчергове атакували Україну дронами. Окупанти випустили по Україні 112 безпілотників. Сили ППО знищили 81 дрон, ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина. Відомо, що ще ввечері 6 лютого у Києві працювала протиповітряна оборона. У столиці обійшлося без наслідків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьАтака дронівПожежаВійна в УкраїніВійна Росії проти України