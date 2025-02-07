В Киевской области произошел пожар из-за ночной атаки: фото последствий

Россияне атаковали дронами Киевскую область в ночь на 7 февраля. В результате атаки возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области и Киевскую ОВА.
Как отмечают местные власти, воздушная тревога в Киевской области объявлялась несколько раз и длилась почти всю ночь. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.
В полиции сообщили, что оккупанты нанесли удары по территории Киевской области вражескими беспилотниками. Известно, что в Броварском районе повреждено хозяйственное и гаражное помещения. В гараже произошел пожар, который пожарные ликвидировали.
Фото: Киевскую область атаковали дроны (t.me/kyivregionpolice)
По предварительным данным, пострадавших в результате вражеской атаки нет.
В ночь на 7 февраля российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Оккупанты выпустили по Украине 112 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 81 дрон, еще 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области. Известно, что еще вечером 6 февраля в Киеве работала противовоздушная оборона. В столице обошлось без последствий.
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