В Киевской области произошел пожар из-за ночной атаки: фото последствий

Как отмечают местные власти, воздушная тревога в Киевской области объявлялась несколько раз и длилась почти всю ночь. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

В полиции сообщили, что оккупанты нанесли удары по территории Киевской области вражескими беспилотниками. Известно, что в Броварском районе повреждено хозяйственное и гаражное помещения. В гараже произошел пожар, который пожарные ликвидировали.

Фото: Киевскую область атаковали дроны (t.me/kyivregionpolice)

По предварительным данным, пострадавших в результате вражеской атаки нет.