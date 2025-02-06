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У Києві на тлі атаки БпЛА чути вибухи: працює ППО

Четвер 06 лютого 2025 23:11
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У Києві на тлі атаки БпЛА чути вибухи: працює ППО Фото: ворог атакує столицю безпілотниками (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 6 лютого, у Києві чути звуки вибухів. У столицю працюють сили ППО на тлі ворожої атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:03.

Через декілька хвилин мер столиці Віталій Кличко поінформував, що сили ППО працюють на лівому березі міста.

За годину до вибухів у КМВА інформували, що сигнал тривоги у Києві пов'язаний із загрозою атаки російських ударних безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві на тлі атаки БпЛА чути вибухи: працює ППО

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