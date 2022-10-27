В Киевской области сработала система ПВО: тревога продолжается

В Киевской области в ночь на 27 октября сработала система противовоздушной обороны. Объявлена тревога, необходимо оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Чиновник отметил, что силы и средства ПВО проводили работу по защите украинского неба около 02:48. Кулеба указал, что воздушная тревога продолжается и отметил необходимость оставаться в укрытиях. "Берегите себя и сохраняйте спокойствие", - обратился к гражданам глава Киевской ОВА.