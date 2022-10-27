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В Киевской области сработала система ПВО: тревога продолжается

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Четверг 27 октября 2022 03:10
В Киевской области сработала система ПВО: тревога продолжается Фото: В Киевской области сработала система ПВО (facebook.com/kpszsu)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области в ночь на 27 октября сработала система противовоздушной обороны. Объявлена тревога, необходимо оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Чиновник отметил, что силы и средства ПВО проводили работу по защите украинского неба около 02:48.

Кулеба указал, что воздушная тревога продолжается и отметил необходимость оставаться в укрытиях.

"Берегите себя и сохраняйте спокойствие", - обратился к гражданам глава Киевской ОВА.

Напомним, 26 октября ВСУ уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над тремя областями Украины.

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