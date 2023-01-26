У Київській області сьогодні знищуватимуть боєприпаси, можливі вибухи

У Вишгородському районі Київської області сьогодні, 26 січня, знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Можливі вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Тому, як додають в КОВА, в деяких громадах Київської області може бути чутно звуки вибухів.

"У Вишгородському районі сьогодні, 26 січня, знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у четвер, 26 січня, в Житомирській області було чути вибухи. Вони планові, їх проводили військові ЗСУ.

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