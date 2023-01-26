Вибухи у Житомирській області не пов'язані з ракетною атакою, - ОВА

"Звуки вибухів в Житомирській області - планові роботи наших військових. Зберігайте спокій!" - розповів він.

Ракетна атака Росії на Україну 26 січня

Наразі Росія масовано атакує Україну ракетами. У всіх областях оголошено повітряну тривогу. У частині регіонів відключили світло через ракетну загрозу. За даними спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить по Україні понад 30 ракет. Зокрема, російські війська випустили у бік Києва 15 ракет. Усі повітряні цілі були знищені силами ППО. Вибухи пролунали у Вінницькій області, Києві, Одеському районі. На Вінниччині є влучення, але на щастя, без постраждалих.