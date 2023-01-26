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Вибухи у Житомирській області не пов'язані з ракетною атакою, - ОВА

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Житомир, Четвер 26 січня 2023 10:09
Вибухи у Житомирській області не пов'язані з ракетною атакою, - ОВА Фото: в Житомирській області лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 26 січня, в Житомирській області чутно вибухи. Вони є плановими, їх проводять військові ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Звуки вибухів в Житомирській області - планові роботи наших військових. Зберігайте спокій!" - розповів він.

Ракетна атака Росії на Україну 26 січня

Наразі Росія масовано атакує Україну ракетами. У всіх областях оголошено повітряну тривогу. У частині регіонів відключили світло через ракетну загрозу. За даними спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить по Україні понад 30 ракет. Зокрема, російські війська випустили у бік Києва 15 ракет. Усі повітряні цілі були знищені силами ППО. Вибухи пролунали у Вінницькій області, Києві, Одеському районі. На Вінниччині є влучення, але на щастя, без постраждалих.

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Житомир вибухи
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