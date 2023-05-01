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У Київській області сьогодні увімкнуть сирени: що відомо

Фото: у Київській області включать сирени через тестування оповіщення 1 травня (Червінська Юлія, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області проведуть тестування системного оповіщення. Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься сьогодні, 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00-15:20", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, метою є протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Як повідомлялось, у всіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу. При цьому українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

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Київська область