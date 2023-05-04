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В Київській області сьогодні тестуватимуть систему оповіщення: де лунатиме тривога

Фото: в Київській області сьогодні тестуватимуть систему оповіщення (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

В низці громад Київської області проведуть тестування системи оповіщення. Звукові сирени лунатимуть в проміжку з 15:00 по 16:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

В яких громадах тестуватимуть систему оповіщення:

  • Білоцерківська;
  • Броварська;
  • Березанська;
  • Бориспільська;
  • Бучанська;
  • Васильківська;
  • Ірпінська;
  • Обухівська;
  • Переяславська;
  • Ржищівська;
  • Славутицька;
  • Фастівська;
  • Богуславська;
  • Боярська;
  • Вишгородська;
  • Вишнівська;
  • Кагарлицька;
  • Миронівська;
  • Сквирська;
  • Таращанська;
  • Тетіївська;
  • Узинська;
  • Українська;
  • Яготинська.

"Мета - протестувати оновлене програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00 - 16:00", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Як стверджував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповідний крок суттєво допоможе нашій країні на різних ділянках.

"Ви бачили, що відбулось у Запоріжжі, коли саме з РСЗВ влучили у житловий будинок. Снаряд летить лічені хвилини. Коли вчасно немає інформації про таке застосування, то немає часу сховатися", - пояснив Ігнат.

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