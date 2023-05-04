В Киевской области сегодня будут тестировать систему оповещения: где будет звучать тревога

В ряде общин Киевской области проведут тестирование системы оповещения. Звуковые сирены будут звучать в промежутке с 15:00 до 16:00.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
В каких общинах будут тестировать систему оповещения:
"Цель - протестировать обновленное программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке 15:00 - 16:00 ", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Как утверждал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат соответствующий шаг существенно поможет нашей стране на разных участках.
"Вы видели, что произошло в Запорожье, когда именно из РСЗО попали в жилой дом. Снаряд летит в считанные минуты. Когда вовремя нет информации о таком применении, нет времени спрятаться", - пояснил Игнат.
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