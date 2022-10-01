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У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: у чому причина

Фото: поблизу Вишгорода проведуть навчання саперів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Київської області сьогодні, 1 жовтня, будуть чути вибухи. У регіоні проведуть військові навчання саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Навчання проведуть у Вишгородському районі. Сапери відпрацюють навички з вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Жителів Вишгорода та інших населених пунктів попередили про вибухи.

"У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у столиці затримали чоловіка, в автомобілі якого був арсенал зброї. Він заявив, що назбирав її на деокупованій частині Київської області.

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Київська областьВибухВышгород