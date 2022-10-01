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В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: в чем причина

Фото: поблизости Вышгорода проведут обучение саперов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Киевской области сегодня, 1 октября, будут слышать взрывы. В регионе проведут военные учения саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной военной администрации.

Учения проведут в Вышгородском районе. Саперы отработают навыки по изъятию и ликвидации взрывоопасных предметов.

Жителей Вышгорода и других населенных пунктов предупредили о взрывах.

"В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в столице задержан мужчина, в автомобиле которого был арсенал оружия. Он заявил, что насобирал ее на деоккупированной части Киевской области.

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Киевская областьВзрывВышгород