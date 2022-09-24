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Назбирав в Київській області. В столиці затримали нетверезого водія з арсеналом зброї

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Київ, Субота 24 вересня 2022 16:28
Назбирав в Київській області. В столиці затримали нетверезого водія з арсеналом зброї Фото: у Києві затримано нетверезого водія з арсеналом зброї, зібраної в регіоні (facebook.com/Bilosh)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві затримали нетверезого керманича з арсеналом зброї в машині. Доза випитого у крові водія перевищувала дозволену міру в 10,5 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Київ, вечірня ДТП. Водій напідпитку. "Надув" на драгер 2,10 проміле - це ми і раніше зустрічали часто. Але до цього всього, мав з собою невеличкий арсенал: 2 бойові гранати та набої", - розповів він.

Назбирав в Київській області. В столиці затримали нетверезого водія з арсеналом зброї

За його словами, весь арсенал зброї він назбирав на деокупованій території Київської області.

"Попри всі заборони чіпати, перевозити та розбирати небезпечні знахідки. Куди та з якою метою віз, встановлюють слідчі. Чи для продажу, чи для сувенірів, або трофеїв, але мав потенційну смертельну небезпеку. Відповідальність за скоєну ДТП та нетверезий стан встановить суд. А про небезпечні знахідки подбає слідство", - додав Білошицький.

Як повідомлялось, СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

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