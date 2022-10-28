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У Київській області скасували екстрені відключення світла

Фото: у Київській області скасували відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили вчора через обстріл окупантами енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК Київських регіональних електромереж.

Енергетики повернули світло споживачам у Києві, де застосовувались екстрені відключення світла. Відтепер у Київській області скасували відключення.

"З 00:45 28 жовтня усі домівки мешканців Київської області зі світлом", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Київській міській державній адміністрації повідомили, що у Києві продовжать відключати світло.

"Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, не актуальні. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот.

Жителів Київської області попередили, що ситуація залишається напруженою. Тому українців закликали заощаджувати електроенергію. Зокрема, вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Підприємців просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе. Внаслідок цього був пошкоджений великий енергетичний об'єкт.

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла, тому майже мільйон жителів столиці опинились без електрики.

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КиївКиївська областьвідключеня світлаЕлектроенергія