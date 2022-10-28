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В Киевской области отменили экстренные отключения света

Фото: в Киевской области отменили отключение света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии. Их ввели вчера из-за обстрелов оккупантами энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК Киевских региональных электросетей.

Энергетики вернули свет потребителям в Киеве, где применялись экстренные отключения света. Теперь в Киевской области отменили отключения.

"С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом", - говорится в сообщении.

Однако жителей Киевской области предупредили, что ситуация остается напряженной. Поэтому украинцев призывали экономить электроэнергию. В частности, включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Предпринимателей просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Напомним, в ночь на 27 октября россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. В результате был поврежден большой энергетический объект.

В Киеве и области ввели экстренные отключения света, поэтому около миллиона жителей столицы оказались без электричества.

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