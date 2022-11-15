У Київській області сили ППО збили кілька об'єктів

У небі Київської області сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"В області працює ППО. Є інформація про збиті об'єкти. Не знімайте місця прильотів. Знаходьтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вдарили у два житлові будинки в Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.

Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомляє, що в столиці було збито чотири ракети.

Раніше повідомлялося, що вдень 15 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу. Влада в низці регіонів вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару.

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