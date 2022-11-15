UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області сили ППО збили кілька об'єктів

Фото: на Київщині сили ППО збили кілька об'єктів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У небі Київської області сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"В області працює ППО. Є інформація про збиті об'єкти. Не знімайте місця прильотів. Знаходьтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вдарили у два житлові будинки в Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.

Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомляє, що в столиці було збито чотири ракети.

Раніше повідомлялося, що вдень 15 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу. Влада в низці регіонів вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьПВОВторгнення Росії до України