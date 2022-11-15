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В Киевской области силы ПВО сбили несколько объектов

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Киев, Вторник 15 ноября 2022 15:49
В Киевской области силы ПВО сбили несколько объектов Фото: в Киевской области силы ПВО сбили несколько объектов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В небе Киевской области сегодня, 15 ноября, украинские силы ПВО сбили несколько вражеских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах. Не снимайте места прилетов. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня российские оккупанты ударили в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

Кроме того, Киевская городская военная администрация сообщает, что в столице были сбиты четыре ракеты.

Ранее сообщалось, что днем 15 ноября в Украине объявили воздушную тревогу. Власти в ряде регионов уже предупредили об опасности массированного ракетного удара.

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