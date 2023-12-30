UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області сили ППО відбивають наліт безпілотників

Фото: у Київській області працює ППО по безпілотниках (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни ввечері 30 грудня запустили по території України ударні безпілотники. В Київській області вже працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили в обласній адміністрації.

Мешканців Київської області закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Повітряних силах попередили про запуск ворожих дронів в бік України. Ворожі дрони були зафіксовані на півдні та на півночі України.

Масований обстріл України 29 грудня

Вчора, 29 грудня, росіяни влаштували наймасованішу повітряну атаку проти України. Спочатку ворог атакував українську територію "Шахедами", випустивши 36 безпілотників. Також під час атаки РФ запустила десятки ракет.

Загалом окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьатака дронів