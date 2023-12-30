У Київській області сили ППО відбивають наліт безпілотників

"У повітряному просторі зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили в обласній адміністрації.

Мешканців Київської області закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Повітряних силах попередили про запуск ворожих дронів в бік України. Ворожі дрони були зафіксовані на півдні та на півночі України.

Масований обстріл України 29 грудня

Вчора, 29 грудня, росіяни влаштували наймасованішу повітряну атаку проти України. Спочатку ворог атакував українську територію "Шахедами", випустивши 36 безпілотників. Також під час атаки РФ запустила десятки ракет.

Загалом окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

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