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В Киевской области силы ПВО отбивают налет беспилотников

Фото: в Киевской области работает ПВО по беспилотникам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне вечером 30 декабря запустили по территории Украины ударные беспилотники. В Киевской области уже работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в областной администрации.

Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.

Напомним, сегодня вечером в Воздушных силах предупредили о запуске вражеских дронов в сторону Украины. Вражеские дроны были зафиксированы на юге и севере Украины.

Массированный обстрел Украины 29 декабря

Вчера, 29 декабря, россияне устроили самую массированную воздушную атаку против Украины. Сначала враг атаковал украинскую территорию "Шахедами", выпустив 36 беспилотников. Также в атаку РФ запустила десятки ракет.

Всего оккупанты применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

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КиевКиевская областьатака дронов