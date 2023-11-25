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У Київській області сили ППО працюють по дронах-камікадзе

Фото: на Київщині сили ППО працюють по дронах-камікадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У повітряному просторі Київської області зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе, повідомляють про роботу українських сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють за цілями. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні Київської ОВА.

У КМВА додали, що ППО працює у передмісті столиці, і закликали не публікувати кадри роботи сил ППО.

Комбіновані атаки РФ територією України

Російська армія майже щоночі намагається атакувати Україну, запускаючи дрони-камікадзе іранської розробки, а також ракети різних модифікацій.

Повідомляється, що минулої ночі загарбники випустили три "Шахеди" з південно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони.

Окупанти поки що не завдають масових атак, як минулого року. Розвідка вважає, що росіяни накопичують ресурси для завдання ударів по енергетиці взимку. Представник Повітряних сил Юрій Гнат припустив, щоРосія могла накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет.

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Київська областьПВОВторгнення Росії до України