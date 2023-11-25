В Киевской области силы ПВО работают по дронам-камикадзе

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

В КГВА добавили, что ПВО работает в пригородах столицы, и призвали не публиковать кадры работы сил ПВО.

Комбинированные атаки РФ по территории Украины

Российская армия почти каждую ночь пытается атаковать Украину, запуская дроны-камикадзе иранской разработки, а также ракеты различных модификаций.

Сообщается, что прошлой ночью захватчики выпустили три "Шахеда" с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

Оккупанты пока не наносят массовых атак, как в прошлом году. Разведка считает, что россияне накапливают ресурсы для нанесения ударов по энергетике зимой. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет.