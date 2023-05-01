UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області рятувальники ліквідували залишки ракети Х-55

Фото: у Київській області рятувальники ліквідували залишки ракети Х-55 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники Київської області виявили та ліквідували залишки російської ракети Х-55. Для цього було використано піротехнічну машину важкого типу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних.

"Днями в одному із селищ Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили крилату ракету Х-55", - сказано в повідомленні.

Її було вилучено та транспортовано на спецполігон за допомогою піротехнічної машини важкого типу. Там за допомогою керованого вибуху залишки ракети було ліквідовано.

"Пам'ятайте: під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони можуть вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною, уламком також може містити заряд і бути небезпечним. Не підбирайте такі "трофеї" та довірте справу фахівцям", - нагадали в ДСНС.

Фото: у Київській області рятувальники ліквідували залишки ракети Х-55 (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові під час масованого удару росіян 1 травня збили в центрі країни ворожу ракету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСракетиКиївВійна Росії проти України