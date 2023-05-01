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Результативне нічне полювання. У Повітряних силах показали уламки ракети росіян (фото)

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 15:50
Результативне нічне полювання. У Повітряних силах показали уламки ракети росіян (фото) Фото: Робота ППО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові під час масованого удару росіян 1 травня збили в центрі країни ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Повітряного командування "Центр".

"Результативне нічне полювання", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що це результат роботи воїнів зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

"Б’ємо окупанта на всіх його підступах!", - додали у командуванні.

Як повідомлялося, сьогодні вночі, 1 травня, війська РФ близько 02:30 атакували Україну з літаків стратегічної авіації - дев'яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 з району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 15 з яких було збито.

Під час нічного обстрілу окупантів були збиті цілі на заході України. Сили ППО там знищили 5 російських ракет.

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