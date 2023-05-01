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В Киевской области спасатели ликвидировали остатки ракеты Х-55

Фото: в Киевской области спасатели ликвидировали остатки ракеты Х-55 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Спасатели Киевской области обнаружили и ликвидировали остатки российской ракеты Х-55. Для этого была использована пиротехническая машина тяжелого типа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На днях в одном из поселков Киевской области пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли крылатую ракету Х-55", - говорится в сообщении.

Она была изъята и транспортирована на спецполигон с помощью пиротехнической машины тяжелого типа. Там с помощью управляемого взрыва остатки ракеты были ликвидированы.

"Помните: во время обстрела некоторые снаряды могут не сработать сразу. Но они могут взорваться в любой момент. То, что кажется частью, обломком также может содержать заряд и быть опасным. Не подбирайте такие "трофеи" и доверьте дело специалистам" , - напомнили в ГСЧС.

Фото: в Киевской области спасатели ликвидировали остатки ракеты Х-55 (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные во время массированного удара россиян 1 мая сбили в центре страны вражескую ракету.

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