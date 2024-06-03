У Київській області розповіли про аварійні відключення світла через негоду: де найбільше

За словами чиновника, внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тисячі родин в Київській області залишилися без електроенергії.

Він також навів дані ДТЕК "Київські регіональні мережі" про те, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень вчора ввечері фіксувалося у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Між тим він відзначив роботу енергетиків, які оперативно ліквідовують наслідки негоди та "роблять все можливе, щоб максимально швидко повернути людям світло".

Які ще наслідки негоди в Київській області

Крім того, розповів Кравченко, в Ірпіні внаслідок сильної зливи була підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх дев'ятиповерхівки.

"Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач", - повідомив очільник КОВА.

У Київській області були зафіксовані 4 такі випадки. Чиновник додав, що працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.