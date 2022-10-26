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У Київській області розпочалися відключення світла: графік

Фото: з'явився графік відключення світла у Київській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області розпочалися стабілізаційні відключення електроенергії. Оновлений графік почав діяти з 07:45 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію у Telegram.

Населені пункти Київської області поділили на дві групи. Відключення світла будуть відбуватися почергово та триватимуть впродовж 4 годин. Проте можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

"Якщо бачите свій населений пункт у кількох групах відключень - не хвилюйтесь! Відключення будуть стосуватися різних вулиць в цих населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

З детальним графіком відключень електроенергії у Київській області можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні у Києві будуть вимикати світло, для цього жителів столиці розбили на три групи.

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Київська областьвідключеня світлаЕлектроенергія