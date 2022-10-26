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В Киевской области начались отключения света: график

Фото: появился график отключения света в Киевской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии. Обновленный график начал действовать с 07:45 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Населенные пункты Киевской области были разделены на две группы. Отключение света будет происходить поочередно и будут длиться в течение 4 часов. Однако возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

"Если видите свой населенный пункт в нескольких группах отключений - не волнуйтесь! Отключения будут касаться разных улиц в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.

С подробным графиком отключений электроэнергии в Киевской области можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, сегодня в Киеве будут выключать свет, для этого жителей столицы разбили три группы.

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