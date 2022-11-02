У Київській області розпочались екстрені відключення світла: що відомо

У середу, 2 листопада, у Київській області розпочались екстрені відключення споживачів від електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - додали у ДТЕК.

За наявною інформацією, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Це робиться задля того, аби уникнути масових аварій на енергообладнанні.

"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури оператором системи передачі НЕК "Укренерго" застосовано графіки аварійного обмеження електроспоживання. Вони необхідні для балансування української енергосистеми.

Саме тому сьогодні, 2 листопада, в Україні запровадили погодинні відключення світла. Обмеження діятимуть у північних, центральних та східних областях.

Нагадаємо, що вчора в "Укренерго" попередили про нові планові відключення світла в Україні. Це викликано дефіцитом електроенергії.

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