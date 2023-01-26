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У Київській області російська ракета влучила в енергооб'єкт

Фото: у Київській області внаслідок атаки пошкоджений енергооб'єкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області внаслідок російської атаки є влучання в енергетичний об’єкт. Також пошкоджені будинки та авто жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

На щастя, внаслідок нічної атаки дронів та ракетного терору ніхто не постраждав. Але є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад", - йдеться у повідомленні.

Також є влучання в енергетичний об’єкт. У Київській області наразі діють екстрені відключення світла, графіки не працюють.

Нагадаємо, сьогодні у Києві сили ППО збили всі 20 ракет, які випустила Росія. Проте внаслідок падіння уламка ракети у Голосіївському районі загинув чоловік, двоє осіб постраждали.

Також про роботу ППО повідомляли у Київській області, а поліція виявила уламки ракет у кількох районах.

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