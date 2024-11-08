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У Київській області росіяни під час обстрілу пошкодили високовольтні мережі

П'ятниця 08 листопада 2024 11:22
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У Київській області росіяни під час обстрілу пошкодили високовольтні мережі Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час чергової повітряної атаки, яка відбулась у ніч на 8 листопада, росіяни пошкодили високовольтні мережі у Київській області. Наразі енергетики вже працюють над ремонтом ліній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Сьогодні уламки ворожих дронів знову пошкодили високовольтні мережі в Київській області. Енергетики оперативно переключили всі домівки на резервне живлення. При цьому світло в оселях не зникало", - пише ДТЕК.

Зазначається, що пошкоджені лінії потребують ремонту. Енергетики вже працюють на місцях.

Обстріл України

З початку повномасштабного вторгнення обстріли українських міст і селищ стали частиною повсякденного життя. Російські терористи активно використовують різні види зброї, зокрема ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та дрони-камікадзе.

У ніч на 8 листопада ворог атакував Україну:

  • балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • чотирма керованими авіаційними ракетами;
  • 92 ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й безпілотники невстановленого типу;
  • керованими авіабомбами.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 62 дрони й чотири керовані авіаційні ракети.

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Війна в Україні Київська область ДТЕК
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