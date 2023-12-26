У Київській області на Різдво сталися пожежі у двох церквах (фото)

Як повідомили у ДСНС, пожежа виникла у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року.

Упродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 кв.м.

Ще одна пожежа вчора сталася у Церкві Різдва Богородиці в селі Новосілки Вишгородського району. Загоряння загасили на площі 2 кв.м.

Фото: у Київській області на Різдво сталися пожежі у двох церквах (t.me/dsns_telegram)

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Також нещодавно у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.