У Київській області пройшли навчання з протидії диверсантам

Українські військові взяли участь у тренуваннях з протидії диверсійно-розвідувальним групам у Київській області, зокрема в Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва .

Зазначається, що тренування проводились для того, аби продемонструвати, як необхідно в технічному плані оснащувати державний кордон України і які способи можна застосовувати для боротьби з диверсантами.

На заході виробили єдиний підхід до проведення робіт із підсилення держкордону й оснащення його відеокамерами та іншими технічними засобами, які в разі спроб його прориву слугуватимуть хорошою допомогою нашим військовим для того, щоб точно наносити вогневе ураження ворогові.

Наєв зазначив, що до тренувань долучилися підрозділи Державної прикордонної служби та Збройних сил України.

У межах заходу генерал-лейтенант також зустрівся з представниками обласних військових адміністрацій Північної операційної зони.

Оборона Києва

Нагадаємо, наприкінці серпня Київрада виділила додаткові кошти на будівництво та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначав, що хоча столиця не входить до зони можливих бойових дій, місто залишається пріоритетною ціллю №1 для росіян.

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