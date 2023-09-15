ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області пройшли навчання з протидії диверсантам

П'ятниця 15 вересня 2023 11:36
UA EN RU
У Київській області пройшли навчання з протидії диверсантам Ілюстративне фото: у Київській області пройшли навчання з протидії диверсантам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові взяли участь у тренуваннях з протидії диверсійно-розвідувальним групам у Київській області, зокрема в Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва.

Зазначається, що тренування проводились для того, аби продемонструвати, як необхідно в технічному плані оснащувати державний кордон України і які способи можна застосовувати для боротьби з диверсантами.

На заході виробили єдиний підхід до проведення робіт із підсилення держкордону й оснащення його відеокамерами та іншими технічними засобами, які в разі спроб його прориву слугуватимуть хорошою допомогою нашим військовим для того, щоб точно наносити вогневе ураження ворогові.

Наєв зазначив, що до тренувань долучилися підрозділи Державної прикордонної служби та Збройних сил України.

У межах заходу генерал-лейтенант також зустрівся з представниками обласних військових адміністрацій Північної операційної зони.

Оборона Києва

Нагадаємо, наприкінці серпня Київрада виділила додаткові кошти на будівництво та облаштування опорних пунктів у адміністративних межах столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначав, що хоча столиця не входить до зони можливих бойових дій, місто залишається пріоритетною ціллю №1 для росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДРГ Сергій Наєв Київська область
NEWS
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна