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В Киевской области прошли учения по противодействию диверсантам

Пятница 15 сентября 2023 11:36
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В Киевской области прошли учения по противодействию диверсантам Иллюстративное фото: в Киевской области прошли учения по противодействию диверсантам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные приняли участие в тренировках по противодействию диверсионно-разведывательным группам в Киевской области, в частности, в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

Отмечается, что тренировки проводились для того, чтобы продемонстрировать, как необходимо в техническом плане оснащать государственную границу и какие способы можно применять для борьбы с диверсантами.

На мероприятии выработали единый подход к проведению работ по усилению госграницы и оснащению его видеокамерами и другими техническими средствами, которые в случае попыток его прорыва будут хорошей помощью нашим военным для того, чтобы точно наносить огненное поражение врагу.

Наев отметил, что к тренировкам присоединились подразделения Государственной пограничной службы и Вооруженных Сил Украины.

В рамках мероприятия генерал-лейтенант такде встретился с представителями областных военных администраций Северной операционной зоны.

Оборона Киева

Напомним, в конце августа Киевсовет выделил дополнительные средства на строительство и обустройство опорных пунктов в административных пределах столицы.

Начальник КМВА Сергей Попко отмечал, что хотя столица не входит в зону возможных боевых действий, город остается приоритетной целью №1 для россиян.

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ДРГ Сергей Наев Киевская область
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