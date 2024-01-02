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У Київській області пролунали вибухи, працює ППО

Київська область, Вівторок 02 січня 2024 02:52
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У Київській області пролунали вибухи, працює ППО Фото: у Київській області пролунали вибухи вночі 2 грудня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Київській області пролунали вибухи сьогодні вночі, 2 січня. В регіоні зафіксовано ворожі безпілотники, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

У київській міській військовій адміністрації також зазначили, що в передмісті української столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Людей закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників:

  • в Обухівському районі у напрямку Києва.
  • в Макарівському районі Київської області в напрямку Києва
  • в Тетіївському районі Київської області, курс північно-західний

Атаки дронів по Україні

Сьогодні вночі Росія випустила по Україні кілька десятків ударних дронів. В низці областей оголошена повітряна тривога, працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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