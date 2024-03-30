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В Київській області продовжують посилювати оборону, встановлено 10 тисяч бетонних пірамід

Фото: в Київській області продовжують посилювати оборону, встановлено 10 тисяч бетонних пірамід (t.me/kyivoda)
Автор: Сергій Пишкін

Київська область продовжує нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Вже встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як відзначає ОВА, захист кордонів сьогодні є однією з головних цілей політики безпеки. 

Фортифікації передбачають: 

  • розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів;
  • встановлення загороджувальних рубежів. Мова йде про "зуби дракона", протитанкові рови й не тільки. 

Зазначається, що вже було встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід. Також облаштовано протитанкові рови. 

"Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів", - розповів голова ОВА Руслан Кравченко.

Ракетні удари та загроза ДРГ 

Нещодавно відбулось засідання Ради оборони міста Київ. Приводом стали погрози Російської Федерації посилити кількість ракетних ударів, а також загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп. 

Під час засідання було прийнято низку рішень

  • опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті, які передбачають залучення чисельної кількості людей;
  • посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки й не тільки. 

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