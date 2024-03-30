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В Киевской области продолжают усиливать оборону, установлено 10 тысяч бетонных пирамид

Фото: в Киевской области продолжают усиливать оборону, установлено 10 тысяч бетонных пирамид (t.me/kyivoda)
Автор: Сергей Пышкин

Киевская область продолжает наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений. Уже установлено почти 10 тысяч бетонных пирамид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).

Как отмечает ОВА, защита границ сегодня является одной из главных целей политики безопасности. 

Фортификации предусматривают: 

  • разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий;
  • установление заградительных рубежей. Речь идет о "зубах дракона", противотанковых рвах и не только. 

Отмечается, что уже было установлено почти 10 тысяч бетонных пирамид. Также обустроены противотанковые рвы. 

"Строительство фортификаций под постоянным контролем. На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей всех правоохранительных органов, военных и подрядчиков, которые привлечены к этому процессу. Ко всем требование единое: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств", - рассказал глава ОВА Руслан Кравченко.

Ракетные удары и угроза ДРГ

Недавно состоялось заседание Совета обороны города Киев. Поводом стали угрозы Российской Федерации усилить количество ракетных ударов, а также угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп. 

В ходе заседания был принят ряд решений:

  • проработать вопрос о проведении в дальнейшем мероприятий в городе, которые предусматривают привлечение численного количества людей;
  • усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и не только. 

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