В Киевской области продолжают усиливать оборону, установлено 10 тысяч бетонных пирамид

Киевская область продолжает наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений. Уже установлено почти 10 тысяч бетонных пирамид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (ОВА).
Как отмечает ОВА, защита границ сегодня является одной из главных целей политики безопасности.
Фортификации предусматривают:
Отмечается, что уже было установлено почти 10 тысяч бетонных пирамид. Также обустроены противотанковые рвы.
"Строительство фортификаций под постоянным контролем. На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей всех правоохранительных органов, военных и подрядчиков, которые привлечены к этому процессу. Ко всем требование единое: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств", - рассказал глава ОВА Руслан Кравченко.
Недавно состоялось заседание Совета обороны города Киев. Поводом стали угрозы Российской Федерации усилить количество ракетных ударов, а также угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп.
В ходе заседания был принят ряд решений:
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