У Київській області працюють сили ППО - військові фіксують дрони

В ніч з 23 на 24 вересня у Київській області працюють сили ППО. До цього військові попереджали про загрозу застосування ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні КОВА о 01:45.
Крім того, влада закликала людей не фотографувати та не знімати роботу захисників України, а також не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
До цього, о 01:16, військові попереджали, що ворожі дрони рухаються наступним чином:
Станом на 01:54 повітряну тривогу оголошено в більшості областей України.
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