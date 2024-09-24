У Київській області працюють сили ППО - військові фіксують дрони

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні КОВА о 01:45.

Крім того, влада закликала людей не фотографувати та не знімати роботу захисників України, а також не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

До цього, о 01:16, військові попереджали, що ворожі дрони рухаються наступним чином:

БпЛА з Київської області на Житомирську західним курсом;

БпЛА з Чернігівської на Київської західним курсом;

БпЛА з Полтавської області на Київську західним курсом;

БпЛА з Черкаської на Київську північно-західним курсом;

декілька груп БпЛА в центральній частині Полтавської (між Миргородом та Полтавою) прямують на південь та південний-захід;

групи БпЛА у Сумській області рухаються у напрямку Полтавської;

БпЛА з Одеської рухається на Вінницьку область північно-західним курсом;

БпЛА в центральній частині Одеської області курсом на Вінницьку;

нові групи БпЛА з Херсонської області прямують у напрмку Миколаївської, курс північно-західний.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:54 повітряну тривогу оголошено в більшості областей України.