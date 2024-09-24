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У Київській області працюють сили ППО - військові фіксують дрони

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 23 на 24 вересня у Київській області працюють сили ППО. До цього військові попереджали про загрозу застосування ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні КОВА о 01:45.

Крім того, влада закликала людей не фотографувати та не знімати роботу захисників України, а також не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

До цього, о 01:16, військові попереджали, що ворожі дрони рухаються наступним чином:

  • БпЛА з Київської області на Житомирську західним курсом;
  • БпЛА з Чернігівської на Київської західним курсом;
  • БпЛА з Полтавської області на Київську західним курсом;
  • БпЛА з Черкаської на Київську північно-західним курсом;
  • декілька груп БпЛА в центральній частині Полтавської (між Миргородом та Полтавою) прямують на південь та південний-захід;
  • групи БпЛА у Сумській області рухаються у напрямку Полтавської;
  • БпЛА з Одеської рухається на Вінницьку область північно-західним курсом;
  • БпЛА в центральній частині Одеської області курсом на Вінницьку;
  • нові групи БпЛА з Херсонської області прямують у напрмку Миколаївської, курс північно-західний.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:54 повітряну тривогу оголошено в більшості областей України.

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