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В Киевской области работают силы ПВО - военные фиксируют дроны

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 23 на 24 сентября в Киевской области работают силы ПВО. До этого военные предупреждали об угрозе применения вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА. В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении КОВА в 01:45.

Кроме того, власти призвали людей не фотографировать и не снимать работу защитников Украины, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

До этого, в 01:16, военные предупреждали, что вражеские дроны движутся следующим образом:

  • БпЛА из Киевской области на Житомирскую западным курсом;
  • БпЛА из Черниговской на Киевскую западным курсом;
  • БпЛА из Полтавской области на Киевскую западным курсом;
  • БпЛА из Черкасской на Киевскую северо-западным курсом;
  • несколько групп БпЛА в центральной части Полтавской (между Миргородом и Полтавой) направляются на юг и юго-запад;
  • группы БпЛА в Сумской области движутся в направлении Полтавской;
  • БпЛА из Одесской движется на Винницкую область северо-западным курсом;
  • БпЛА в центральной части Одесской области курсом на Винницкую;
  • новые группы БпЛА из Херсонской области направляются в направлении Николаевской, курс северо-западный.

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